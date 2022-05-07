Harry ile Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet’i de alıp Londra’ya gidiyor. Elbette belli bir süreliğine ve bir amaç uğruna.

Platin jübile kutlamaları için gidiyorlar

Hürriyet’te yer alan habere göre,geçen ay Kraliçe 2. Elizabeth’e gayri resmi bir ziyarette bulunan Harry ile Meghan oradan da Invictus Games için Hollanda’ya geçmişti. Son gelen haber ise çiftin, iki çocuklarıyla birlikte Kraliçe’nin tahta çıkışının 70’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kutlamalar nedeniyle Londra’ya gideceği yönünde.

Sözcüleri açıkladı

2020 yılında aileden ayrılan ve ABD California’ya yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle, çocuklarıyla birlikte Platin Jubile kutlamaları için Londra’ya gideceklerini sözcüleri aracılığıyla doğruladı. CNN International’a bir açıklama yapan sözcü “çiftin haziran ayında çocuklarıyla birlikte Platin Jubile kutlamalarına katılmaktan büyük bir heyecan ve memnuniyet duyduğunu” belirtti. Böylece Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Harry’nin, küçük kızı Lilibet’i ilk kez görmüş olacak. Bu arada Harry ve Meghan’ın kızları için seçtiği bu ismin, kocası Prens Philip tarafından Kraliçe Elizabeth için kullanıldığını da hatırlatalım. Bebeğin tam adı ise Lilibet Diana. Yani çift kızlarına isim verirken hem babaanne Diana’ya hem de büyük babaanne Elizabeth’e bir saygı gösterisinde bulundu.

Balkona çıkmalarını bekleyenlere hayal kırıklığı

Harry ile Meghan’ın Platin Jübile için Londra’ya gideceğinin kesin olarak belli olması hem kraliyet ailesinin takipçilerini hem de onların hayranlarını heyecanlandırdı. Fakat ortada bu hevesi kıracak bir durum da söz konusu. Her ne kadar daha önce basında 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in, torunu Harry ve ailesini doğum gününün de kutladığı Trooping The Colour geçidi sırasında Buckingham Sarayı’nın balkonuna davet ettiği haberleri çıksa da 2 Haziran’daki bu etkinlikte böyle bir durum gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Sadece çalışan aile üyeleri balkona çıkacak

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada “çok dikkatli bir gözden geçirme sonrasında” Trooping The Colours töreni sırasında balkona çıkacak kişilere sınırlama getirildiği belirtildi. Buna göre artık çalışan kraliyet ailesi üyesi olmadıkları yani aile içinde resmi bir görevleri olmadığı için Harry ile Meghan, Buckingham Sarayı’nın balkonunda görünmeyecek. İngiliz basınına göre Kraliçe’nin balkona çıkmasına yasak koyduğu bir başka aile üyesi daha var. O da ABD’li Virginia Guiffre tarafından aleyhine açılan taciz davasından tazminat ödeyerek kurtulan Prens Andrew. Onun da 2 Haziran’daki kutlamalar sırasında Buckingham’ın balkonuna çıkması yasaklandı.

Onlar çocuklarıyla balkonda olacak

O geçitte Kraliçe’nin yanı sıra Prens Charles ve eşi Camilla, Prens William ve eşi Kate Middleton, Prens Edward ve eşi Sophie, Kraliçe’nin tek kızı Prenses Anne ve kocası Sir Timothy Laurence, Kent Dükü ve eşi Prenses Alexandra balkonda yer alacak. Bu arada Prens William’ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile Prens Edward ve eşi Sophie’nin iki çocuğu Louise ve James de balkonda yer alacak diğer üyeler.