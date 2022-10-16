İtalyan moda devi Prada, yüzde yüz geri dönüştürülmüş altından hazırladığı 50 parçalık ‘Eternal Gold’ serisi ile mücevher dünyasına adım attı. Üçgen Prada logosuna kalp, zincir ve yılan figürlerinin eşlik ettiği cinsiyetsiz koleksiyon tamamen sertifikalı, doğrulanabilir pave elmaslarla süslendi.

Prada’nın ilk fine jewelry ürünü olan ‘Eternal Gold’ birçok açıdan bir ilk. Prada aynı zamanda elmas izlenebilirliğini genişleten ilk şirket. Tedarikten kesmeye ve yerleştirmeye, karat sayımına kadar takılarında kullanılan her malzemenin izlenebilir olmasını sağlıyor.