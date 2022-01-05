İtalyan popüler moda markası Prada ve spor giyim devi Adidas, geri dönüştürülmüş naylondan yapılmış yeni bir spor giyim koleksiyonu üzerinde işbirliği yapıyor. İki şirket uzun süredir devam eden bir işbirliği içerisindeler.

Prada x adidas Forums, önceki işbirliklerine paralel olarak, ayakkabının birinci sınıf deri ve naylon yapısını öne çıkaran tek renkli “Üçlü Siyah” ve “Üçlü Beyaz” renk gruplarına sahiptir. Ortak markalı modeller, Prada’nın ikonik çanta koleksiyonundan ilham alan çıkarılabilir naylon torbalarla hem yüksek hem de düşük yapılarda sunulmaktadır.

“Prada Milano” spor ayakkabının dilini süslerken, lüks markanın üçgen amblemi de çantayı süslüyor. adidas logosu, yan orta tabanda aşağıda bulunabilir. Resmi sürüm ayrıntıları ve fiyatlandırma için bizi izlemeye devam edin.

Her parça İtalya’da Prada tarafından, tekstil elyafı atıklarından ve okyanuslardan gelen plastik atıklardan yapılan geri dönüştürülmüş Re-Naylon kumaşı kullanılarak üretiliyor ve kalite kaybı olmadan süresiz olarak geri dönüştürülebiliyor.