Dünyaca ünlü Prada markasının “Body of Work” adlı Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonuyla birlikte yaratıcı yönetmenler Miuccia Prada ve Raf Simons, serbest biçimli, gündelik bir zihniyetten kaçınan erkeksi silüetler ve kişiye özel görünümler kullanarak iş kıyafetlerini sergilediği defileye oldukça yoğun ilgi gösterildi.

Modeller , bu sezon mimari stüdyo AMO tarafından sinema salonunu andıracak şekilde tasarlanan Fondazione Prada’nın Deposito mekanına adım atmadan önce fütüristik bir tünelden çıktı . Seyircinin önünde kararlı bir hızla ilerleyen bu karakterler, terzilik zımbaları ve iş kıyafetleri kombinasyonunda güçlü görünüyordu.

İtalyan lüks giyim markası Prada gösteri sonrası yayınında şöyle yazıyor: “Giysiler, inşa edilmiş bir modernizmi örnekliyor, onların içsel mimarisi şekil ve formu tanımlamaya hizmet ediyor. Vücuda vurgu yapılır, omuzlar ve bel geleneksel terzilik yoluyla çizilir, bir silüet daha sonra günlük giysilere dönüştürülür, iki disiplin sadece yan yana gelmekle kalmaz, aynı zamanda bir olarak bir araya getirilir. Üretim ve metodoloji yoluyla, gerçekliğin her yönüne önem, gelişmişlik ve saygınlık, kalıcı bir değer sunulan her giyim türüne eşit ağırlık verilir.” ifadesinde bulundu.

Jeff Goldblum, Kyle MacLachlan ve Asa Butterfield , “insanları önemli hissettiren kıyafetler” üzerine odaklanan Prada şovunu yöneten oyuncular arasındaydı.

Koleksiyondan parçalar:

PRADA ‘Body of Work’ Sonbahar / Kış 2022 Erkek Koleksiyonu defilesi.