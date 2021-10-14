Poyraz Karayel’in Güzel Oyuncusu Evlendi

Aliye, Geniş Aile ve Sağır Oda gibi sevilen projelerde yer almış, ‘Poyraz Karayel’ dizisindeki performansı ile popülerliği artan Emel Çölgeçen, MAT Art Studio’nun kurucusu, heykeltraş ve ressam Tarkan Güvenli ile dünya evine girdi.

Emel Çölgeçen Kimdir?

9 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu Emel Çölgeçen, İlk-orta-lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Okul yıllarında ilgi alanı dans üzerine olan sanatçı, lise eğitimden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandı. İkinci yılında fakülteden ayrılan Çölgeçen hayatının geri kalanına yön verecek olan Akademi İstanbul Tiyatro Bölümüne kayıt oldu. Çok iyi derecede İngilizce konuşabilen sanatçı, Aliye dizisindeki Meriç rolüyle tanınmıştır. Sonrasında “Sağır Oda”, “Zeliha’nın Gözleri”, “Kara Duvak”, “Ferhat ile Şirin”, ”Geniş Aile” ve “Arka Sokaklar” gibi projelerde yer almış olan oyuncu, Poyraz Karayel adlı dizide ‘Avukat Sema’ rolünü canlandırmıştır.