Yılın en sevilen isim ve projelerinin yarıştığı Power Türk Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. Unutulmaz şovların yer aldığı ödül töreninde müzik severlerin oyları sonucu 10 kategoride ödül ve Hayat Boyu Başarı Ödülü verildi. Ödüllerin NTF olarak da verildiği törende hem neşeli hem de duygusal anlar yaşandı. Ödül töreni, televizyon yayınlarına ek olarak PowerApp Youtube hesabından 360 derece yayınlanarak bir ilke daha imza attı.

Sanat dünyasında 50. yılını dolduran Nükhet Duru’ya “Hayat Boyu Başarı Ödülü” layık görülürken “En Güçlü Kadın Şarkıcı” ödülü ünlü popçu Hadise’ye verildi. Son dönemde popun kralı olarak görülen genç şarkıcı Edis, “En Güçlü Erkek Şarkıcı” ve Martılar şarkısıyla “En Güçlü Şarkı” olarak iki dalda ödül kazandı. Los Angeles’te olması sebebiyle törene katılamayan Edis, “PowerTürk ailesi bu sene beni gerçekten çok mutlu etti. Sevenlerimi çok özledim orada olmayı çok isterdim. Bu ödül buradaki yoğunluğumda beni çok motive etti. En kısa sürede kavuşacağız” şeklinde konuşarak teşekkürlerini iletti.

Edis gibi iki ödülün sahibi olan başka bir isim olan Madrigal ise “En Güçlü Grup” ve ilk albümleri Neogazino ile “En güçlü Albüm” ödüllerinin sahibi oldu. “Kor” isimli şarkısı ile “En Güçlü Klip” ödülüne layık görülen Emir Can İğrek, klipin yönetmeni Mehmet Ali Ergin’ e teşekkürlerini iletti.

Törende ödül alan diğer bir proje ise Can Bonomo ve Demet Evgar’ın birlikte seslendirdiği şarkı “Rüyamda Buluttum” ile “En Güçlü Beraberlik” ödülünün sahibi oldu.