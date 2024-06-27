Turkcell’in sevilen platformu fizy, kullanıcılarına sadece müzik dinleme deneyimi sunmakla kalmıyor, onların ilgisini çekecek özel içerikler de sunuyor. Popcast serisi, müzik ve magazin dünyasının popüler isimlerini bir araya getirerek, fizy kullanıcılarının platform deneyimini daha zengin bir hale getiriyor.

Popcast serisi, Türkiye’nin sevilen sanatçılarıyla dolu keyifli sohbetleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Hadise’nin konuk olduğu ilk bölümüyle fizy kullanıcıları ile buluşan seride; Sefo, Simge, Demet Akalın, Can Bonomo, Derya Uluğ, Asil Gök, Gülben Ergen, Ece Seçkin, Bengü, İrem Derici ve Defne Samyeli gibi popüler isimler yer alıyor.

Her hafta yeni bir bölüm

Müzik dünyasının popüler içerik üreticilerinden Pop Bizde adlı instagram hesabının sahibi Kaan Ölker’in moderatörlüğünde hazırlanan Popcast, her hafta yepyeni bir bölümle, ücretsiz olarak fizy kullanıcılarıyla buluşacak. Sanatçıların müzik kariyerleri, magazin dünyasından eğlenceli anılar ve daha pek çok ilgi çekici içeriği barındıracak olan bu özel videcast serisiyle fizy kullanıcıları, sanatçıların bilinmeyen yönlerine tanıklık etme fırsatı da bulacaklar.