Destek Yayınları Biyografi Serisi’nin yeni kitabı polisiye edebiyatının kraliçesi Agatha Christie’yi anlatan “Agatha Christie-Hayatın Ortasında Ölümün İçindeyiz” kitabı raflarda yerini aldı.

“Bana iyi bir şişe zehir verin, size kusursuz cinayeti yazayım.”

Pek çok okur için çocuk ve gençlik kitaplarından yetişkin kitaplarına geçişte köprü olan özel bir yazardır Agatha Christie. Yarattığı Hercule Poirot ve Bayan Marple karakterleriyle, çözmesi pek keyifli bulmacaları, zengin karakter galerisi ve gösterişten uzak, sürükleyici diliyle polisiye tutkunları içinse yeri ayrıdır. Kusursuz bir kurgu ve sade bir anlatımla kurduğu hikâyelerinin akıcılığı içine ustalıkla yerleştirdiği ipuçlarına rağmen son ana kadar sürprizi bozmayıp katilin kim olduğunu konusunda okurunu şaşırtmayı bilmesiyle türün okurlarının ilgisini hiç kaybetmez.

Peki, sinemaya uyarlanan kitapları dışında yazdığı oyunlar da büyük ilgi gören ve yarattığı karakterler hepimizin aklında derin iz bırakan Agatha Christie’nin başkahraman olduğu bir biyografik polisiye okumaya ne dersiniz?

Ayşe Ayhan Demir’in yazdığı Agatha Christie-Hayatın Ortasında Ölümün İçindeyiz Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka kapak yazısı:

Tek bir tesadüf sadece tesadüftür, iki tanesi ipucu, üç tanesi ise kanıttır.

Dünyada İncil’den ve Shakespeare’in eserlerinden sonra kitapları en çok satan yazar unvanını elinde bulunduran polisiye yazarı Agatha Christie, sadece yazdıklarıyla değil, yazmadıklarıyla ve gizemleriyle hâlâ pek çok araştırmacının ilgi odağında yer alıyor.

Bu kitapta ünlü yazarın bilinenlerinden ziyade, gizemlerinin içinde seyahat ediyor olacaksınız. Üstelik büyülü bir sokakta bulunan Akçaağaç Köşkü’nde, yılbaşı gecesi gerçekleşen bir cinayetin izlerini de süreceksiniz. Agatha Christie’nin başrolde olduğu yerli bir biyografik polisiye okumuş muydunuz daha önce?

O halde bu hem ilk hem de unutulmaz bir deneyim olacak sizin için…

Ayşe Ayhan Demir kimdir?

Ayşe Ayhan Demir 1989 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nün ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı’nı bitirdi. On bir yıldır İstanbul’da ortaöğretim matematik öğretmenliği yapmaktadır.

2015 yılında aktif yazarlık çalışmalarına başladı. Michigan State University-Write Your First Novel ve Wesleyan University-Writing About Ourselves eğitimlerini aldı. Istanbul Institute&Bausem-Editörlük Eğitim Programı’nı bitirdi. Çeşitli edebiyat dergilerinde ve sitelerinde yazıları bulunmaktadır.