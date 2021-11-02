Polisiye film serisi Çember’in yeni bölümü ‘Kalpsiz’ bu akşam yayınlanıyor

Senaryosunu Evren Oğuz ve İbrahim Altun’un yazdığı, yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu polisiye film serisi Çember, yayınladığı iki sezonun ardından 25 Ekim 2017’de final yapmıştı. 11 Bölüm yayınlandıktan sonra ekranlara veda eden Çember, 2021’in Eylül ayında, “Yolun Sonundaki Kız”, “Sırlar Apartmanı” ve “Gün Doğmadan” isimlerindeki üç yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına geldi.

14. bölümü “Gün Doğmadan”ı geçtiğimiz hafta 26 Ekim Cuma günü yayınlanan polisiye film serisi Çember, son bölümü “Kalpsiz” ile bu akşam izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor