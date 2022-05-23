PMS sırasında vücuttaki hormon seviyelerinin değişmesi üzerinde regl başlamadan önce kadınların yaklaşık %80’inde ruhsal ve fiziksel şikayetler meydana gelir. Bu şikayetler bazen gündelik yaşamımızı etkileyecek kadar şiddetli olabilir.

PMS nedir?

Premenstrüel sendrom, regl olmadan önce kadınlarda görülen halsizlik, depresif ruh hali, gerginlik, şişlik, karında gaz şikayeti ve huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Şikayetler kanama başlamadan önce kendini gösterir. Ancak bu belirtiler kişiden kişiye değişir. Bazen şikayetler, günlük basit aktiviteleri yerine getiremeyecek kadar şiddetlenir.

Bu şikayetlerin günlük yaşamı normalden fazla etkilemesi durumu psikiyatrik bir rahatsızlığın göstergesi olabilir. Bu psikiyatrik rahatsızlığın ismi ise Premensturel Disforik Bozukluktur.

Belirtileri nelerdir?

Premenstrüel sendrom belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Sendrom boyunca bazı duygusal ve davranışsal belirtiler meydana gelirken aynı zamanda fiziksel belirtiler de meydana gelebilir.

Duygusal ve davranışsal belirtiler şu şekilde sıralanabilir: öfke, huzursuzluk, yorgunluk, kaygı, uykusuzluk, duygusallık, kontrolsüz iştah. Fiziksel belirtileri ise ishal, baş ağrısı, kramplar, karın şişliği, sırt ve bel ağrısı, göğüs ağrısı şeklindedir.

Belirtileri ne zaman başlar?

Regl döngüsü, ortalama 28 gün sürmektedir. Normal uzunlukta bir regl döngünüz varsa, yumurtalama 14. günde gerçekleşecektir. PMS semptomları yumurtlama döneminden sonra başlamaktadır. Reglin başlamasından 5 gün sonrasına kadar devam edebilir.

Sebebi nedir?

PMS’in nedeninin kesin bir açıklaması bulunmamakta. Ancak döngünün şiddeti hormonlardaki değişimler, beyindeki kimyasal değişimler, ruh sağlığı gibi faktörlerden etkilenmektedir.

Aşırı alkol tüketimi de PMS dönemini şiddetlendiren faktörlerden biridir.

PMS semptomları nasıl hafifletilir?

PMS’in kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Fakat semptomları hafifletmek mümkün. Bol sıvı tüketimi, vitamin takviyesi, diyet programları semptomların hafifletilmesinde yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda egzersiz ve düzenli uyku da bu yöntemlerdendir.

Ancak semptomların şiddeti çok fazlaysa her zaman bir uzmana danışılmalıdır.