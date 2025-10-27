TRT Çocuk’un popüler karakteri Pırıl, bu kez matematiğin büyülü dünyasına eğlenceli bir serüvenle geri dönüyor. ‘Pırıl: Saklı Robotlar’ filmi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye genelinde sinemalarda çocuklarla buluşacak. Fragman ve tanıtım videoları, YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşırken Instagram ve Facebook’ta toplam 27 milyonun üzerinde görüntülenme elde etti. Yoğun ilgi üzerine filmin biletleri ön satışa açıldı; online platformlardan ve gişelerden temin edilebiliyor.

İlk filmiyle gişede büyük başarı yakalayan Pırıl, yeni filminde zeka dolu bulmacalar, matematiğin gücünü hatırlatan ipuçları ve renkli karakterlerle dolu bir macera sunuyor. Film, hem çocuklara hem de ailelere bol kahkahalı ve öğretici bir keşif fırsatı sunuyor. Ayrıca Türkiye genelinde Çarşamba günleri “Sinema Günü” kapsamında, biletler 120 TL’den izlenebilecek. Pırıl ve arkadaşlarının bu heyecan dolu yolculuğu, küçük izleyiciler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.