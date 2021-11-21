Piri Reis’in 508 yıllık dünya haritası sergilenmeye başladı

Osmanlı Kaptan’ı Derya’sı Piri Reis tarafından 508 yıl önce çizilen dünya haritası, Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda bulunan III.Ahmed Kütüphanesi’nde sergiye açıldı. 1924 yılında saray içerisinde kitaplıkların temizlendiği sırada bulunan denizci Piri Reis’in dünya haritası, haritacılık alanında en önemli eserlerden biri olarak görülüyor.

Avrupa ve Afrika’nın batı kıyıları ile Güney Amerika’nın doğu kesimlerinin yer aldığı harita, 16. yüzyılda Avrupalı ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini barındıran kıymetli bir tarihi belge niteliğindedir. Isı, ışık ve nem gibi dış faktörlerden olabildiğince az etkilenmesi için belirli dönemlerde sergilenen harita, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.