Ayrılıklarıyla bir süredir gündemden düşmeyen Shakira ve Gerard Pique cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Pique tarafından ihanete uğrayan Shakira yeni şarkısıyla eski eşini hedef aldı. Shakira, çıkardığı Monotonia isimli single ile boşandığı eşine göndermeler yaptı.

Shakira, “Music Sessions Vol. 53″te Pique’nin yeni kız arkadaşı ve kendisini saat ve araba firmalarıyla kıyaslayıp, “Bir Ferrari’yi Twingo ile değiştirdin. Bir Rolex’i Casio ile değiştirdin” demişti. Şarkıcının bu sözlerine Pique’den cevap gecikmedi. Eski futbolcu Renault Twingo marka aracıyla video çekti.

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