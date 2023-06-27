Ünlü şarkıcı Pink, Londra’da verdiği konserde sahnede büyük şok yaşadı. ABD’li şarkıcının İngiltere’nin başkenti Londra’da verdiği konserde ilginç anlar yaşandı. Konser sırasında bir dinleyici sahneye annesinin küllerini fırlattı. Sahneye çiçek ve oyuncak fırlatılmasına alışkın olan Pink, bir kese içinde kül fırlatıldığını görünce neler olduğunu şaşırdı.

42 yaşındaki şarkıcı, keseyi fırlatan hayranına içinde ne olduğunu sordu. Aldığı cevap karşısında donup kalan ünlü isim “Bu konuda nasıl hissedebileceğimi bilmiyorum. Doğrusu bu ilk defa başıma geliyor” dedi. Bir süre yaşadığı şaşkınlıktan sonra Pink, sahne şovuna devam etti.