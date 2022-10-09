TV8’de yayınlanan ‘Masterchef Türkiye’ yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu ile bir süredir aşk yaşayan Pınar Kayabaşı, sevgilisi ile birlikteliklerinin birinci yıl dönümünü Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Kayabaşı, gönderisine “Zaman, mekân kavramı yok oluyor. Sen, ellerimi ellerinin içine koyduğundan beri. Beni alıp getirdiğin, bu sevgi durağı yıllardır arayıp bulamadığım o, yere varmış hissettiriyor. Bana, beni ve seni, biz olarak yaşattığın için, karşıma çıkıp, gözüme bakıp, beni her seferinde ilk gün ki heyecanınla büyülediğin için, sana sonsuz teşekkürler sevgilim. Nice mutlu senelerimiz olsun. Aşkla!” notunu düştü.