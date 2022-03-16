“Vatanım Sensin”, “İnsanlar İkiye Ayrılır” ve “Aşk 101” projelerinde rol alan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. Göz önünde olan çift, geçtiğimiz günlerde uzun süreli ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

Güzel oyuncu, Kirazcı ile bitirdiği ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Pınar Deniz, önceki gün Emirgan’da bir mekanda avukat Nail Gönenli ile görüldü. Sahil, turuna çıkan çifti görenler yeni bir aşk mı doğuyor yorumlarını yaptı. İkiliden, henüz iddialarla alakalı açıklama gelmedi.