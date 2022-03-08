‘Yargı’ dizisindeki performansı ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla takipçilerini mest etti. L’Officiel Türkiye ile yaptığı çekimleri iki gün önce sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncunun gönderilerine yüz binlerce beğeni geldi. Çekimde yer alan kıyafetleriyle göz dolduran Deniz’in gönderisine takipçilerinden “Meleklerin yer yüzündeki sureti”, “Bayılacağım çok güzelsin” ve “Bir insana her şey nasıl yakışır?” gibi beğeni yorumları yağdı.

‘Kendin olmak önemli’

Dans edemediğim devrim, devrim değildir. Özgürlüğe!