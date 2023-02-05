Ekranların sevilen dizisi Pınar Deniz ile kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, şimdilerde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da geziyor. Yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil karelerini yayınlayan Deniz, paylaşımına “Anı biriktirmek ne güzel şey” notunu düştü.

29 yaşındaki güzel ismin kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarına ‘Yargı’ dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu’dan da yorum gecikmedi. Dizi çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Urgancıoğlu’nun, “Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz” yorumu dikkat çekti.