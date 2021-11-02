Pınar Deniz’in doğum günü isteği

Yargı dizisindeki oyunculuğuyla izleyenleri kendine hayran bırakan Pınar Deniz, 4 Kasım’daki doğum günü için hayranlarından özel istekte bulundu.

Güzel oyuncu sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayı şu sözlerle duyurdu: “4 Kasım benim doğum günüm. Yeni yaşım, bu sene yine ve yeniden güzelliklerle gelsin diliyorum. Sizlerden, iyilik yapıp birlikte iyileşmek için bana yardım etmenizi istiyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam Derneği için kampanya açıp doğum günümü bağışladım. Bana hediye olarak göndereceğiniz destekler sayesinde güldürebileceğimiz çocuklar için; şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum” Birçok sosyal medya kullanıcısı Pınar Deniz’in bu hareketini takdir etti.