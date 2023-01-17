Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan dizisi Yargı‘nın 50. bölümünü kutlayan Pınar Deniz, aldığı üzücü haberle sarsıldı. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören amcasının vefat ettiği öğrenildi.

Haberi aldıktan sonra apar topar setten çıkıp hastaneye koşan Pınar Deniz’in amcası, dün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Ünlü oyuncunun acı haberini duyan sevenleriyse Deniz’e başsağlığı ve iyi dileklerde bulundu.

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