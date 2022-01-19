Başarılı oyuncu Pınar Deniz dün akşam katıldığı Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde ödül altıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz başarılı şarkıcı Sezen Aksu’nun şarkısında geçen sözler yüzünden karalama yapanlara yanıt verdi.

Güzel oyuncu Pınar Deniz, “Sezen Aksu yanlış anlaşıldı. Ona yapılan bu linç beni korkuttu. İnsanlar kendi düşüncelerini rahatça söyleyebilmeli. Sezen Aksu milli değerimizdir, onun arkasındayım” dedi.

Olay yaratan şarkı;