Kanal D’nin ekranlarında ilgiyle izlenen ‘Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz, dizinin 7 Mayıs’ta yayınlanan 63’üncü bölümü ile sezon finali yapmasıyla sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte tatil sezonunu açmıştı. Bodrum ve Yunanistan’ın ardından rotalarını İngiltere’ye çeviren ünlü çift, Pınar Deniz’in 2.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Deniz, Cambridge’de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; “İşte öyle bir şey… 06.08.23” notuyla paylaştı. Kaan Yıldırım da, Deniz’in kısa sürede 192 bin beğeni alan bu gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.