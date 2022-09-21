Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz, geçtiğimiz gün yüzü olduğu bir markanın tanıtımında kamera karşısına geçti. Etkinlik akşamında gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Deniz, oynadığı reklam filminin ruhuna ve tavrına uygun olup olmadığına baktıktan sonra projeye onay verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben çok yoğun çalışan biriyim. Bir oyuncu reklam ile bütünleştiğinde kesinlikle ruhuna ve tavrına uygun olması gerekiyor. En azından ben o kişiyim. Tam benlik bir marka, o yüzden birbirimize çok yakıştığımızı düşünüyorum. Bir reklam kampanyası ile anlaştığımda onu savunacaksam içinde oluyorum. Canı gönülden savunacağım marka ile bütünleştim.”

İşkolik olduğundan ve çalışmadığı zamamlarda kendisini iyi hissetmediğinden bahseden 28 yaşındaki güzel oyuncu, “İşiyle varmak olmak bir oyuncunun isteyebileceği en büyük şey olabilir. Bir de ben hep o niyetle çıkmıştım, işimle var olmak ve yaptığım işlerle anılmak üzerine. Asla güzellik ya da neyse o sıfatlar, onlarla anılmamak üzere. Şu an durduğum noktada sanırım oyunculuğum ve yaptığım işlerle anılıyorum, bundan da mutluyum. Biraz işkoliğim evet, tabii ki üst üste biraz fazla proje yaptım ama aslında çok fazla seçici davranıp bu işleri kabul ettim. Sanırım ben çalışarak motive olan biriyim. Bir hafta beni oturtsanız mutsuz olabilirim, üretip işe yarar hissetmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz, işlerinin yoğun olmasının yeni sevgilisi Kaan Yıldırım’la görüşmelerine engel olmadığını söyleyerek “İkimiz de aynı işi yaptığımız için birbirimizin işine saygı duyuyoruz, onun da benim kadar işkolik olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç engel olmuyor, sıfır yani” şeklinde konuştu.