Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan oyuncu Pınar Deniz, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılması hakkında konuştu. “Kaan’la güzel bir enerjimiz var, birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz” diyen Deniz, “İnsanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor” ifadelerini kullandı

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Oyuncu Pınar Deniz, önceki gün Dolapdere Pilevneli Galeri’deki bir sergiye katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, “Arkadaşım Esra’ya destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor” dedi.