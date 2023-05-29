Şimdilerde ‘Aktris’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayan Pınar Deniz, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ adlı programa konuk oldu. Kendisi hakkında bilinmeyenleri paylaşan ünlü oyuncu, lise yıllarında kendini güzel bulmadığını ve aynaya dahi bakamadığını açıkladı.

Deniz, “Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu, güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum” ifadelerini kullandı.