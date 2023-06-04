30 ülkeden televizyon camiasının önemli isimlerinin bir araya geldiği ‘Academy Day’in kapanış daveti gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı Partiye leopar desenli yırtmaç detaylı elbisesiyle katılan Pınar Deniz, kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yüzünde bir farklılık olduğu görülen ünlü oyuncunun, dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi. Sevdikleri oyuncuyu bu haliyle tanımakta güçlük çeken bazı hayranları estetik iddialarını görünce bir hayli üzüldükleri ifade ettiler.

Hakkında yapılan estetik haberleri sonrası Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söylentilerin doğru olmadığını belirtti.