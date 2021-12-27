Yargı ve Aşk101 dizileriyle başarıyı hızla yakalayan güzel oyunun Pınar Deniz, estetik yaptırdığı iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, estetik yaptırmadığını ve yaptırmak isterse de bundan kaçmayacağını açık bir dille vurguladı.

Pınar Deniz estetik açıklamasını şu şekilde yaptı, “Benim estetiğim yok. Estetik yaptırmak istesem yaptırırım. Bunun sadece kadınlar üzerinden yapılıyor olması benim canımı sıkıyor… Genel olarak kadınları rahat bırakın. Bırakın nasıl görünmek istiyorlarsa öyle görünsünler.” Diyerek estetik iddalarına son noktayı koydu.