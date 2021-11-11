Pınar Deniz’den büyük başarı!

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizi Yargı’da Avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Yılmaz, yeni bir başarıya imza attı. Vatanım Sensin ve Aşk 101 dizileriye karşımıza çıkan güzel oyuncu, Yargı dizisininde canladırdığı karakterin başarısı ile dünya çapında oyuncu arşivini tutan IMDB’nin listelerinde kariyerinin zirvesine çıktı.

Türkiye sıralamasında 1. sıraya yükselen Pınar Deniz, dünya listesinde ise 11 milyondan fazla isim arasından 220. olarak büyük bir gurur yaşattı. Böylece oyuncu, bu yükselişiyle dünya sıralamasında ilk 250 isim arasına girmeyi başaran 12. Türk oyuncu oldu.

Yargı dizisinde kendisine Kaan Urgancıoğlu eşlik ediyor, dizinin yeni bölümleri her pazar saat 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.