Ekranların sevilen dizisi ‘Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, izleyicisinin karşısına farklı bir rol ile çıkmaya hazırlanıyor. Özcan Alper’in yeni filmi ‘Karanlık Gece’de küçük bir yerleşim yerinde hayatını sürdüren Sultan karakterini oynayan Deniz, Antalya’da gerçekleşen çekimler ve rolü hakkında konuştu.

29 yaşındaki oyuncu, “Senaryo ilk geldiğinde bayağı etkilenmiştim. Buraya geldiğimde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Buranın insanları, havası ve oynadığım karakterin kendi içimde beni dönüştürdüğünü düşünüyorum. Senaryo daha çok İshak ve Sultan’ın hikâyesi gibi görünüyorken; burada her şey değişti. Sanki burada gerçekten yaşıyormuşum gibi ve o an çıkan şeyler gerçekti. Burada yaşadığımız sahneler üzerinden şekilleniyor aslında hikâye. Benim için en güzeli de o zaten.”