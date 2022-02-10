‘Aşkın Kıyameti’ filminin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çiftinden kötü haber geldi. Ayrılık kararı alan ikili, birbirlerini sosyal medyadan da sildi

Aşk 101, Vatanım Sensin, İnsanlar İkiye Ayrılır ve Yargı gibi projelerde rol alan Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Deniz ile Kirazcı, henüz konuyla alakalı açıklama yapmadı. Daha önce samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, ‘Aşkın Kıyameti’ filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıklamıştı.