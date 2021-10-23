Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı Aşkı Kameralara Yansıdı

Birlikte rol aldıkları ‘Aşkın Kıyameti’ adlı filmin çekimleri bittikten sonra aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çifti, geçtiğimiz akşam Zorulu AVM’de el ele görüntülendi.

Alışveriş yapmak için mağazaları dolaşan çift, kameralara poz vermeyi ihmal etmedi. Mutlu ve keyifli tavırlarıyla objektiflere yansıyan iki sevgili, alışverişleri bittikten sonra baş başa yemek yediler.

Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz haftalarda güzel sevgilisi Pınar Deniz’le neşeli bir anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Çiftin çekilen karedeki sempatik davranışları takipçileri tarafından oldukça güzel yorumlar almıştı.