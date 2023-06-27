Kanal D’nin ekranlarında ilgiyle izlenen ‘Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz, dizinin 7 Mayıs’ta yayınlanan 63’üncü bölümü ile sezon finali yapmasıyla sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte tatil sezonunu açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Demircikoy’da bir plajda görüntülenen oyuncu çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarmıştı.

Deniz’in güneşlendiği sırada ayak ucuna oturan Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamamıştı. Şezlongda sevgilisinin ayaklarıyla oynayıp, masaj yapan oyuncunun bu halleri objektiflere yansımıştı.

Tatillerine hız kesmeden devam eden ikili, rotalarını Yunanistan’a çevirdi. Sevgilisinin objektifine poz veren Pınar Deniz, yeni karelerini “Yolculuk” notuyla yayınladı. 29 yaşındaki güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı fotoğraflara, kısa sürede 150 bin beğeni geldi.