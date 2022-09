Son dönemde adları sürekli yan yana anılan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele gelip aşklarını ilan etmişlerdi.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını gösteren çift, önceki akşam Maslak Uniq’de Yılmaz Erdoğan’ın kaleme alıp Demet Akbağ’ın başrolünde oynadığı ‘Aydınlıkevler’ adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Oyun çıkışı görüntülenen Deniz ve Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü çift, gelen evlilik sorusuna “Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel” şeklinde cevap verdi. Böylelikle gündemlerinde şu an evlilik olmadığını belirttiler.

İlginizi çekebilir: