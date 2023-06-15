Bir yıldan fazla süredir birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, önceki gün Bodrum’da bir otelin plajında görüntülendi. Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz’i öpmekten kendini alamadı. Plajda romantik anlar yaşayan çift, daha sonra denize girerek eğlenceli vakit geçirdi. Gazetecilerin objektiflerine yakalanan ikili, birlikte güneşlendikten sonra iskeleye dönerek tatillerine devam etti.

Kaan Yıldırım, sevgilisi Deniz’e masaj yaptı. Tatilin tadını çıkaran çift, aşklarını gözler önüne sererek romantik bir atmosfer yarattı.