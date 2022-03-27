Sık sık partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz Yiğit Kirazcı ile ayrıldı. “Yargı” dizisinin ‘Ceylin’i Pınar Deniz’in adı avukat Nail Gönenli ile anılsa da oyuncu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde göbeğine kadar inen dekoltesiyle hayranlarını mest eden oyuncu sınırları zorladı. Yargı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz bu sefer montunun içinde hiçbir şey giymeden poz verince sosyal medyayı salladı.