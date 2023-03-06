6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin üstünden bir ay geçti. Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek ve Bir Kira Bir Yuva kampanyalarına destek olan Pınar Deniz de geçen bir ayın ardından hissettiklerini takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu Pınar Deniz; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı… Ruhum yorgun, kızgın, sıkışmış… Unutmayacağım, unutmayacağız” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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