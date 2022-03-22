‘Yargı’ dizisiyle gündemden düşmeyen Pınar Deniz, Sinan Kunter’in sorularını samimiyetle yanıtladı.

Bu ay L’Officiel Türkiye‘nin kapağında gördüğümüz başarılı oyuncuya sorulan “Arap kökenli bir aileden geliyorsun. Seni biraz çocukluğuna götürelim, nasıldı?” sorusuna Pınar Deniz, “Arap kökenli olduğum için çocukken Türkçe bilmiyordum. 2 yaşına kadar hatta ilkokula kadar hep Arapça konuşuyordum. Anneye ‘mama’ diyorlar bizim kökende 5. katta oturuyorduk ve ben anneme anne diye seslenemediğim için arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmeyeyim diye utanıyordum ve her defasında 5.kata çıkıyordum. Son sokakta oynayan çocuklardandım. Futbol oynamışlığım bile vardır.” yanıtını verdi.

“Babamın yüzündeki gururu görünce iyi ki bu işi seçmişim diyorum”

Sinan Kunter’in set arasında gerçekleştirdiği röportajda Kunter’in “Oyuncu olmak istediğini söylediğinde ailenden nasıl bir tepki aldın?” sorusuna Deniz, “Aslında oyuncu olmak istemiyordum. Biraz idealist bir kafa yapısına sahiptim. Dış görünüşümle bir işin içinde var olmak istemiyordum. Sadece kafamı çalıştırdığım ve üretebileceğim bir işim olsun istiyordum. Fakat bunun da şuan bir yargı olduğunu fark ettim. Ailemin çok sıcak bakmayacağını düşünmüştüm ama ben oyunculuğa başladıkça, oynadıkça şimdi mesela ben babamın yanına gidiyorum ve babamın yüzündeki gururu görünce iyi ki bu işi seçmişim diyorum. Bu işin içinde olduğum için çok mutluyum. Herhalde başka bir şey yapamazdım hayatta. O yüzden ailem şu anda gayet memnun benim oyuncu olmamadan.” şeklinde samimi bir yanıt verdi.

Genç yıldıza yöneltilen “Sosyal medyada hep seninle ilgili hep ‘güzel oyuncu’ diye belirtilmiş ve güzelliğine vurgu yapılmış. Bu durumun acaba oyunculuğunun önüne geçtiğini düşünüyor musun ve bu durumdan şikayetçi misin?” sorusuna ise Deniz “Şuan geçtiğini düşünmüyorum. Özellikle bu algıyı kırmak çok istediğim için oyunculuğumun önüne geçtiğini düşünmüyorum. Kesinlikle güzellik algısı var sektörde ama bunu da daha çok çalışarak, daha çok oynayarak, daha çok okuyarak, daha iyi projelerde yer alarak kıracağımızı düşünüyorum bütün kadınlar olarak.” cevabını verdi.

Samimiyetle kendisine sorulan soruları yanıtlayan Pınar Deniz, “Bazı katıldığın programlarda seni şarkı söylerken görüyoruz. Acaba gelecek için böyle bir plan var mı?” sorusu sonrası verdiği “Gelecekle artık ilgilenmediğimi fark ettim. Yani şöyle, şarkı söylemeyi çok seviyorum zaten öyle bir filmde oynadım şuan ve geçmişte öyle bir dizim var. İlerde öyle bir albüm yapar mıyım? Tabi ki yapabilirim. Bir müzikal fikrim de var zaten. O yüzden müziğin olduğu her alanda olma ihtimalim çok yüksek. Ben bir şeyi en iyi şekilde yapmayı sevdiğim için önce bir oyunculuk alanında çok iyi olayım, kendimi en azından iyi hissedeyim tamamen o yerleşik hayata geçeyim sonrasında müzik alanında da tabi ki bir şeyler yapacağım.” yanıtıyla albüm fikrine yeşil ışık yaktı.

“Öpüşme sahnesi bile çekmem diyordum”

Kunter’in “Oyunculukla ilgili Türkan Şoray kuralları vardır. Acaba senin de var mı böyle prensiplerin?” sorusuna gülümseyerek cevap veren başarılı oyuncu, “İlk oyunculuğa başladığımda öpüşme sahnesi bile çekmem diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu genişlettikçe, dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırımın kalmadığını düşünüyorum artık. Hayır diyeceğim projeler benim zaten içinde olmak istemediğim, karakteri hissetmediğim yer olabilir. eğer çok hissediyorsam her karakteri oynarım.” diyerek samimi bir itirafta bulundu.

İşte röportajın tamamı: