Oyuncu Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım, İtalya tatilinden dönüşlerinde İstanbul Havalimanı’nda gazeteciler tarafından görüntülendi. Basın mensuplarını fark edince “Biz sizi hiç beklemyiroduk” diyen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Tatilin güzel geçtiğini belirten aşıklar, arkadaşlarıyla buluşmak için acele ettiklerini ifade etti. Güzel oyuncu, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu’nun Burcu Denizer ile evlenmesiyle ilgili olarak ise “Mutluluklar diliyorum onlara. Şaşırdım ama çok da sevindim. Detay bilmiyorum ama ben de…” dedi. Ardından çift, arkadaşlarıyla birlikte otoparka giderek araçlarına doğru yürüdü.