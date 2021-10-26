Pınar Deniz Estetik Güzeli Mi?

Vatanım Sensin, Aşk 101 ve Yargı dizileriyle tanınan, büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz‘in estetiksiz hali sevenlerini şaşkına uğrattı. Öncesinde Aşk 101‘deki uyumları ile çok beğenilen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, şimdilerde Yargı adlı dizileriyle büyük beğeni topluyorlar.

Estetik Mi Yaptırdı?

Güzelliğiyle oldukça adından bahsettiren Deniz’in estetik yaptırmadan önce oynadığı dizideki haliyle şimdiki hali arasındaki fark, akıllara ‘estetik yaptırdı mı?’ sorusunu getirdi. İşte o görüntüler.