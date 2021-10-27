Pınar Deniz Aşkını Böyle İtiraf Etti

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu‘nun başrollerinde oynadığı Yargı dizisi televizyonlarda büyük yankı uyandırdı. Önceki akşam ekip bu başarıyı kutlamak için akşam yemeğinde bir araya geldi. Bir süredir birlikte olan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çifti yemek çıkışında muhabirlerin sorduğu soruları cevapladı.

Yemeğin nasıl geçtiğiyle ilgili Deniz,” Vallahi çok güzeldi. O kadar çalışıyoruz ki yapımcıya da aynı şeyi söyledim. Lütfen 4 haftada bir bu olsun” diye yanıt verdi. Yiğit Kirazcı‘ya yönlendirilen ‘siz diziyi takip ediyor musunuz?’ sorusuna ise oyuncu, “Tabii ki” cevabını verdikten sonra sevgilisi Pınar Deniz “Zorla takip ettiriyorum” deyip gülerek aralarındaki samimiyeti gösterdi.

En sevdiğiniz oyuncu kim? sorusuna Kiraz, “Tahmin etmek çok zor değil” diyerek cevap verirken Deniz esprili bir şekilde “Sizce” yanıtını verdi. İki tarafında çalışması hakkında ise Yiğit Kiraz arada görüştüklerini, arada görüşmediklerini ama yine de iyi olduklarını söyledi. Deniz ise yoğun çalıştıklarını ama işten eve geldiğinde Yiğit Kirazcı‘yı görüyor olmanın kendisine yettiğini dile getirdi.

Evlenmeyi Düşünmüyoruz

‘Evlenmeyi düşünüyor musunuz?’ sorularına ise “Çalışmayı düşünüyoruz.” diyen çift sorulara nokta koydular. Daha sonra beraber arabalarına binip gözden uzaklaştılar.