Pınar Altuğ’un paltosu bornoza benzetildi! “Çok ayıp, bornoz dedi ya”

Yıllarca ekranlarda yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizide ‘Meltem’ karakteriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Pınar Altuğ, giyim tarzıyla dikkat çekti. Önceki günlerde gömleği ve şortuyla çekilen kareleri sosyal medyada paylaşan Altuğ’un, yaz sezonunu geride bıraktı.

Kızını okuldan almaya giderken Etiler’de görüntülenen ünlü oyuncu, beyaz paltosuyla dikkat çekti. Muhabirlerin “Tarzınız çok güzel, bornoz gibi bir şey. Çok şık durmuş” demesi üzerine Altuğ, “İnsan bornoz der mi? Çok ayıp. Bornoz dedi, çok ayıp” şeklinde yanıt verdi.