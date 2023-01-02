2008 yılında Yağmur Atacan‘la hayatını birleştiren ve Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, yeni yılı üzücü bir haberle karşıladı. Instagram hesabından eşinin kovide yakalandığını duyuran Altuğ, paylaşımına Atacan’ı etiketleyerek “Biraz değişik başlasa da bu yıl çok güzel olacak biliyorum” notunu düştü.

Eşinin paylaşımının yanı sıra Yağmur Atacan ise “Her şeyin başı sağlık deniyor ya… Tam da o şekilde girdim işte 2023’e” notuyla paylaşımda bulundu.

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