Çocuklar Duymasın‘ın ‘Meltem’i olarak akıllara kazınan Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, eşi Atacan ile kızıyla birlikte mutlu aile pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyor. Altuğ bu kez, sosyal medya hesabından yayınladığı kareyle hayranlarını hüzünlendirdi.

“Sensiz 32 Sene”

Pınar Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babası Niyazi Üçer Altuğ’u ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla andı. Ünlü oyuncu, çocuk yaşlarında babasıyla beraber çekilmiş olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ, yayınladığı fotoğraf karesine “BABAM…Çok özlüyorum 20.01.1991-Sensiz 32 Sene.. İyi ki senin kızınım.” notunu ekledi.

İlginizi çekebilir;