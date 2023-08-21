Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, kadınların ve çocukların giydikleri kıyafetler üzerinden, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” sözlerini kullanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, açıklamaları nedeniyle sosyal medyada tepki çeken Dörtbudak’a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası verildiği ileri sürüldü.

Gündemi yakından takip edip, sık sık paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, cezanın az olduğunu ifade ederek, şu sözlerle tepkisini gösterdi:

“Bu kadar mı yani? Hala insanlara seslenebilme hakkı var mı?”