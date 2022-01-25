Türk televizyonlarının fenomen dizisi Çocuklar Duymasın’da hayat verdiği ‘Meltem’ karakteriyle milyonların beğenisi kazanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kişisel sosyal medya hesabından, kızı Su ve köpekleriyle birlikte evde keyif yaptığı anları paylaştı. Pınar Altuğ’un beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşımına, eşi Yağmur Atacan’ın annesi de kayıtsız kalmadı.

Her daim paylaşımlarıyla konuşulmayı başaran Pınar Altuğ, kayınvalidesini yanıtsız bırakmadı. Altuğ’un hiçbir pozunu boş geçmeyen kayınvalide bu poza da “Ha şöyle evde oturun sıcak sıcak” yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ Yağmur Atacan’ın annesine hemen yanıt verdi ve “Karda oynadıktan sonra sıcak güzel” dedi.

Gelin kayınvalidenin bu yazışmasına oyuncunun hayranlarından beğeni yağdı.