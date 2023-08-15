Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti evliliklerinin 16. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden romantik bir paylaşımla kutladı. 40 yaşındaki Atacan, eşiyle çektirdiği fotoğrafları arka arkaya paylaşarak “Bu yazdan sadece 6 fotoğrafımız; sen bana ‘evet’ diyeli ise sadece 16 sene…” notunu düştü. Altuğ da eşine “İyi ki sormuşsun” şeklinde cevap verdi.

Ünlü oyuncu, ardından kendi hesabından da bir kare paylaşarak “İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru ‘evet’… Dün de, bugün de, yarın da hep evet” mesajını paylaştı. Atacan da bu paylaşıma “Çok seviyorsam ne yapayım” yorumu yaptı.