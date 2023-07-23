Ünlü oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanıyor. Özellikle gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla ve eşi Yağmur Atacan’la pozlarıyla dikkat çeken oyuncu arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı.

Yazın tekne kışın karavan tercih eden Altuğ tatil pozlarını paylaştı. Teknede keyifli anlarına yer veren oyuncuya “Tekne kendinizin mi çünkü tekneden geçen yıldan beri çok paylaşımlarınız oldu?” sorusu geldi. Pınar Altuğ ise bu soruya “12 senedir kendi teknemiz vardı bu sene yok arkadaşlarımızla kiraladık” yanıtını verdi.

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