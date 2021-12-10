Çocuklar Duymasın dizisi ile ünlenen oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem Doktorlar dizisinde boy gösteren oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu son paylaşımıyla beğeni topladı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, Altın Kelebek Ödül Töreninde giydiği siyah elbise ile beğeni toplamıştı.

Ünlü oyuncu bu kez çocukluk fotoğrafına Instagram hesabından paylaştı.

Altuğ’un paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Altuğ’un çocukluk fotoğrafını görenler gözlerine inanamadılar.

İşte Pınar Altuğ’un çocukluk ve gençlik fotoğrafı: