Önceki gün Kuruçeşme’deki bir kozmetik firmasının etkinliğine katılan Pınar Altuğ, yeni eve taşındığı yönünde çıkan haberlerle ilgili, “Bir yere taşınmıyoruz. Evdeki yardımcımız bile ‘Taşınıyormuşuz’ dedi. Taşınıyor gibi bir halimiz mi var?” dedi.

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile zaman zaman İstanbul’dan uzaklaşıp şehirden izole bir hayat süren Altuğ, “Yazın denizde, kışın kamptayız. Yağmur (Atacan) olmadığı sürece hafta sonları karavandayız. Arkadaşlarıma da bunu aşıladım, dört karavan olduk. Çok keyifli geçiyor” şeklinde konuştu.

Meslektaşı Farah Zeynep Abdullah’ın, “Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” sözlerinin hatırlatılması üzerine 48 yaşındaki ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Neye göre seçtiklerini bilemem. Sonuçta cast böyle seçilir. Bir karakter yaratırsınız, ‘Bu karakteri Pınar güzel oynar’ dersiniz. Önce kadını seçersiniz, sonra yanına kim olur bakarsınız. Sevgili veya karı-koca oynatacaksanız, görselde bir iş yapıyorsanız ister istemez göze de hitap edersiniz. O kadının yanında iyi uyum sağlayacak bir adam arayabilirsiniz. Bu bana ters gelmiyor. Eğer yetenek aranıyorsa o da yapımcaya düşer. Ne kadar unutulmazsanız o kadar tercih ediliyorsunuz. Bu bir kısır döngü.”