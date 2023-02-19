Afet bölgesindekilere yardımcı olmaya çalışan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, konu ile ilgili yıllar önce başrolünde yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki bir sahneyi takipçileriyle paylaştı.

Dizide, uyuyan Haluk’a telaşla depreme dair önlem almaları gerektiğini söyleyen Meltem, şu ifadeleri kullanıyor:

“Haluk! Deprem öyle önceden randevu alıp gelmeyecek bir anda gelecek habersiz hazırlıksız… Bizim de o yüzden hazırlık yapmamız lazım. Bak dünyanın en zengin ülkesinin başına neler geldi. İnsanlar açlıkla susuzlukla savaşıyor. Kim bilir bizde neler olur yağmalar filan olur herhalde. Elimizdeki bir size suyu bile alıp giderler.”